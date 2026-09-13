Una inspección preventiva terminó en una agresión contra tres policías municipales y con un joven de 26 años detenido en calles del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en San Francisco de los Romo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle San José, donde elementos de la Policía Municipal que trabajan bajo el esquema de Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia. Durante el recorrido detectaron a un hombre que, al notar la presencia de los uniformados, presuntamente adoptó una actitud evasiva.

Los oficiales detuvieron la unidad y se aproximaron para efectuarle una revisión preventiva. El individuo se identificó como Orlando “N”, de 26 años.

De acuerdo con la información oficial, cuando los policías comenzaron la inspección corporal, Orlando reaccionó con agresiones verbales y físicas contra los uniformados. Ante ello, los agentes hicieron uso de la fuerza para someterlo y concretar su detención.

Tres policías municipales resultaron agraviados por la agresión, por lo que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Orlando “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación en su contra como presunto responsable del delito de lesiones dolosas. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.