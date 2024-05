Un automovilista se pasó la luz roja de un semáforo y provocó que fuera impactado por un motociclista que no alcanzó a frenar, motivo por el cual resultó lesionado y requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El accidente automovilístico se registró aproximadamente a las 20:50 horas, en la avenida Tecnológico y cruce con la avenida Próceres de la Enseñanza, a la altura del fraccionamiento Villa de las Palmas.

Al lugar del percance acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a quien fue identificado como Roberto, quien fue trasladado al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Como presunto responsable del accidente fue señalado el conductor de un automóvil Chrysler, modelo 2015, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes.

Se estableció que esta unidad automotriz se desplazaba por la avenida Tecnológico en sentido de poniente a oriente, cuando al llegar al cruce con la avenida Próceres de la Enseñanza, el conductor se pasó la luz roja del semáforo ubicado en ese lugar.

Lo anterior provocó que fuera impactado en su costado derecho, a la altura de la puerta trasera, por una motocicleta marca Itálika, modelo 2024, color amarillo con negro y placa de circulación de Aguascalientes.

La motocicleta se desplazaba por la avenida Próceres de la Enseñanza en sentido de sur a norte y ante lo repentino de los hechos, el conductor Roberto no alcanzó a frenar completamente y terminó por colisionar de manera aparatosa.