Un joven de 21 años terminó hospitalizado luego de que una camioneta presuntamente se pasara la luz roja de un semáforo y provocara un choque múltiple en el que estuvieron involucradas dos motocicletas, en el fraccionamiento Municipio Libre.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del martes, en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Miguel Ángel Barberena Vega.

De acuerdo con el peritaje de la Policía Vial, Eduardo, de 20 años, conducía una camioneta Ford F-150 azul, con placas de Arkansas, sobre el carril de desaceleración de Siglo XXI, en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce, ignoró la luz roja del semáforo y embistió una motocicleta Vento Tornado negra, modelo 2019, conducida por Luis, de 21 años, quien circulaba en sentido contrario.

La fuerza del golpe proyectó la motocicleta hacia la derecha, donde terminó chocando contra una Italika FT150 plateada, tripulada por Gilberto, de 33 años, quien avanzaba por el carril central.

Luis resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo trasladaron en código verde al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Bomberos municipales también intervinieron para atender el derrame de fluidos que quedó sobre el pavimento.

Por su parte, Eduardo fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica. Los tres vehículos fueron retirados con grúa y enviados a una pensión.