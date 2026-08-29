Un choque entre dos automóviles dejó únicamente daños materiales durante la mañana de este sábado en el fraccionamiento Villas de las Lomas.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:50 horas en el cruce de avenida Cultura Otomí y la calle Lomas del Cardenal.

Bryan conducía un Nissan modelo 2024 utilizado como vehículo de alquiler y circulaba de oriente a poniente sobre Cultura Otomí. Al llegar a Lomas del Cardenal, no respetó el señalamiento de alto y continuó su trayectoria.

La unidad terminó golpeando con la parte frontal el costado derecho de un Nissan rojo modelo 1995, con placas de Zacatecas, que era conducido por Pedro y avanzaba de sur a norte sobre Lomas del Cardenal.

Pese al impacto, ninguno de los conductores resultó lesionado.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para hacerse cargo del hecho, realizar el peritaje correspondiente y efectuar las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.