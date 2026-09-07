Un adolescente de 17 años protagonizó durante la madrugada un aparatoso choque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, donde el automóvil que conducía golpeó la guarnición del camellón central y derribó un poste de alumbrado público.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:04 horas, metros antes del cruce con la calle Uva Moscatel. Máximo conducía un Chevrolet sedán modelo 2000, color arena y con placas de Aguascalientes, en dirección de poniente a oriente por el carril izquierdo.

De acuerdo con la información disponible, el joven circulaba sin respetar el límite de velocidad y perdió el control de la dirección hacia la izquierda. Los neumáticos de ese costado chocaron contra la guarnición del camellón y, simultáneamente, la unidad impactó un poste de alumbrado público, el cual terminó derribado.

Tras el golpe, el Chevrolet quedó atravesado sobre la vialidad, con el frente orientado hacia el norte.

Policías viales acudieron para atender el percance, que no dejó personas lesionadas. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 40 mil pesos.

Finalmente, una grúa retiró el automóvil y lo trasladó a la pensión.