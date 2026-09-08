Una vigilante de 42 años fue víctima de un violento asalto en el municipio de Jesús María, donde un sujeto presuntamente le colocó un par de cuchillos en el cuello para despojarla de su teléfono celular y amenazarla de muerte.

Los hechos fueron reportados en las calles Julio Cadena y San Lorenzo, donde elementos de la Guardia Civil de Jesús María y policías del Mando Coordinado desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la víctima, quien trabaja como vigilante de la empresa Duragas, señaló directamente al individuo como quien momentos antes la habría amagado con las armas blancas para apoderarse de su celular.

Durante la búsqueda, los uniformados lograron detener a quien se identificó como Martín “N”, de 25 años, señalado por su probable participación en el delito de robo calificado con violencia y amenazas.

El joven fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.