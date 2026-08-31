Un joven de 22 años que conducía en estado de ebriedad terminó con su automóvil volcado sobre el toldo durante la madrugada, luego de perder el control y golpear un semáforo, un señalamiento, un árbol y un poste de alumbrado público en avenida Arqueros.

El percance ocurrió alrededor de las 05:05 horas, en el cruce con la calle Estrella, en el fraccionamiento Vista del Sol. Francisco circulaba de sur a norte por el carril izquierdo de Arqueros a bordo de un Hyundai Accent gris, modelo 2022 y con placas de Aguascalientes.

Al llegar al cruce perdió el control hacia la izquierda y el neumático delantero derecho golpeó la guarnición del camellón central. El automóvil siguió su trayectoria y chocó con un señalamiento y un semáforo, los cuales fueron derribados.

La marcha del vehículo no terminó ahí: posteriormente se impactó de frente contra un árbol y un poste de alumbrado público. La fuerza de los golpes provocó que el Hyundai volcara hacia su costado izquierdo hasta quedar sobre el toldo.

Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas y no fue necesaria la presencia de servicios médicos.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 200 mil pesos. Finalmente, una grúa retiró el automóvil y lo trasladó a la pensión.