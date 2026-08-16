Un aparatoso choque terminó con una SUV volcada durante los primeros minutos de este domingo, en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Héroe de Nacozari, en Ciudad Industrial. Pese a la fuerza del impacto, no hubo personas que requirieran traslado a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:50 horas. De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, Luis, de 51 años, conducía una Nissan SUV azul sobre Siglo XXI, de poniente a oriente, cuando al llegar a Héroe de Nacozari no respetó la luz roja del semáforo.

La Nissan golpeó con su parte delantera izquierda el costado delantero derecho de un Honda color arena, con placas de Kentucky, conducido por José. Este último circulaba de norte a sur y realizaba una vuelta a la izquierda para incorporarse a Siglo XXI.

Tras el encontronazo, la SUV salió de su trayectoria, subió con los neumáticos derechos a la acera y golpeó un semáforo peatonal. La unidad siguió avanzando hasta estrellarse contra un poste y finalmente volcó sobre su costado izquierdo, quedando atravesada en la vialidad.

Paramédicos valoraron a los involucrados en el sitio, pero ninguno necesitó ser hospitalizado. Los dos vehículos fueron retirados con grúa y llevados a la pensión para continuar con las diligencias correspondientes.