Un automovilista que presuntamente ignoró la luz roja del semáforo provocó un aparatoso choque entre dos vehículos en el fraccionamiento Municipio Libre, al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Pese al impacto, ninguno de los conductores resultó lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Miguel Ángel Barberena Vega, donde terminaron involucrados un Toyota azul, modelo 2010, y un Matiz plata, modelo 2013, ambos con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, Ricardo, de 26 años, conducía el Toyota de oriente a poniente sobre el carril derecho de Miguel Ángel Barberena Vega. Sin embargo, al llegar al cruce con Tercer Anillo, continuó su marcha pese a que el semáforo marcaba la luz roja.

En ese momento, el Matiz conducido por Edgar, de 33 años, avanzaba de sur a norte por el carril derecho de circulación libre de Siglo XXI y terminó impactando al Toyota en su parte delantera izquierda.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance, en el que no hubo personas heridas ni fue necesario solicitar una ambulancia.