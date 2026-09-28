Se pasa el rojo, huye y el problema termina a tablazos contra policía

Una persecución originada por una infracción de tránsito terminó con un policía estatal lesionado y un hombre detenido en la colonia San José del Arenal, en el municipio de Aguascalientes.

Los hechos comenzaron cuando elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia por avenida Aguascalientes y Prolongación General Ignacio Zaragoza, donde detectaron a un motociclista que presuntamente cruzó un semáforo en rojo.

Los oficiales le marcaron el alto, pero el conductor aceleró y trató de escapar. La persecución concluyó sobre la calle Rincón de Romos, donde el motociclista descendió de la unidad y entró a un domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada, del inmueble salieron varias personas que comenzaron a agredir a los policías. Durante el enfrentamiento, uno de los elementos recibió un golpe con una tabla en el antebrazo derecho.

Tras la llegada de más oficiales, la situación fue controlada y fue detenido Saúl N., de 42 años, señalado como quien habría golpeado al uniformado. También fue asegurado el objeto de madera presuntamente utilizado durante la agresión.

El policía lesionado fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Saúl N. quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de resistencia de particulares y lesiones dolosas. Su situación jurídica será determinada por la autoridad correspondiente.