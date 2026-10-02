Un choque ocurrido durante la madrugada en calles de la Zona Centro dejó daños materiales estimados en 200 mil pesos, además de afectaciones a infraestructura vial. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron traslados de personas a hospitales.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el cruce de Francisco G. Hornedo y avenida José María Chávez, donde colisionaron una Nissan modelo 2019, color gris, conducida por Bertha, de 22 años, y un Chevrolet hatchback modelo 2016, color blanco, que era manejado por Luis, de 28.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Vial, Bertha circulaba de poniente a oriente por Hornedo y, al llegar a José María Chávez, no respetó el señalamiento de alto.

La Nissan continuó su marcha y golpeó con el frente el costado izquierdo del Chevrolet, que avanzaba de sur a norte por José María Chávez.

La fuerza del impacto hizo que el Chevrolet fuera proyectado hacia la derecha y girara aproximadamente 180 grados. Posteriormente, su neumático delantero izquierdo chocó contra un señalamiento de cruce peatonal y la unidad terminó con el frente orientado hacia el sur.

Ambos vehículos fueron asegurados y retirados mediante grúa para su traslado a la pensión. El caso quedó a disposición de la autoridad competente para determinar las responsabilidades correspondientes.