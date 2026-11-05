Un motociclista resultó lesionado luego de estrellarse contra un auto cuyo conductor presuntamente ignoró un señalamiento de alto en calles del fraccionamiento Olivares Santana.

El accidente ocurrió el miércoles, alrededor de las 23:25 horas, en el cruce de la Privada Benjamín de la Mora y la calle Aurelio González, donde se registró un choque que dejó daños materiales estimados en 30 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, Gabriel conducía un Renault sedán negro, modelo 2006, sobre la Privada Benjamín de la Mora, en dirección de norte a sur. Sin embargo, al llegar al cruce con Aurelio González, no respetó el señalamiento de alto y se atravesó al paso de una motocicleta.

La unidad de dos ruedas, una Veloci roja, modelo 2023, era conducida por Donovan, quien circulaba de poniente a oriente y terminó impactando con la parte frontal de su motocicleta el costado derecho del automóvil.

Tras el encontronazo, el motociclista sufrió lesiones que ameritaron la intervención de paramédicos, quienes lo auxiliaron y trasladaron en código verde a una clínica para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y pusieron al conductor del Renault a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Ambas unidades fueron retiradas mediante grúas y llevadas a la pensión municipal.