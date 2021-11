Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó el avance de la variante Ómicron de coronavirus con la desigualdad en la distribución de las vacunas, pues aún no se ha inmunizado a los más pobres.

«Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África seis en promedio; no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar».

«Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas, y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de las vacunas aplicadas; es una vergüenza, el 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas», comentó López Obrador.

En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Mandatario federal expresó que su prioridad es que nadie se quede sin vacuna y que su Gobierno no descarta poner en marcha un plan de aplicación de una tercera dosis de refuerzo.

«Entonces por eso nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna, ya se empezó con los jóvenes y no se descarta el refuerzo para adultos mayores. Lo mismo (maestros que tienen CanSino), se va a reforzar con algunas vacunas que de acuerdo con algunas investigaciones se requiere ese refuerzo, pero no va tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea para todo el plan de reforzamiento», aseguró.

«No tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis. No nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo, de acuerdo a lo que se necesita, para no caer en el desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes».

Ómicron no ha demostrado ser más virulenta o grave.- Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la variante Ómicron no ha demostrado ser más virulenta o transmisible.

«Por sí misma, la variante Ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, no puede causar de momento, no se ha identificado que cause enfermedad más grave», comentó López-Gatell.

El subsecretario de Salud aseguró que las declaraciones del director de la OMS han sido tergiversadas, pues su verdadera preocupación es por la desigualdad en la distribución de las vacunas.

«Ha habido mucha especulación como lo anunciamos desde el fin de semana reciente respecto a Ómicron. Todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la OMS. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños, debe quedar muy claro que a lo que se refiere la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas.

«Hay regiones extensas del mundo que representan 70 por ciento de la población que tienen menos de 10 por ciento de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa totalmente, importante preocupación a la OMS porque en los sitios donde no hay vacunación ciertamente Ómicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado Covid-19 en las poblaciones no vacunadas», explicó.

López-Gatell dijo que el cierre de fronteras o la restricción de vuelos son medidas sin ningún sustento científico y que dañan el bienestar de los pueblos.

«Suponiendo que pueda ser una variante más grave. Medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico, son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran en algunos casos a algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de ésta ni ninguna otra variante como fue en el caso de Delta, espero que todo mundo se acuerde de ello», añadió.

El subsecretario mencionó que la efectividad de las vacunas sigue vigente ante la variante Ómicron y que las pruebas de antígeno y PCR siguen siendo efectivas para su detección.