Hay poca claridad en las propuestas en materia ambiental por parte de los candidatos, lo cual demuestra su ignorancia en el tema y que de no atenderse traerá graves consecuencias en el corto plazo para el estado y su población, destacó el ambientólogo, Antonio Pérez García.

El también integrante de la Asociación de Bicicálidos estableció que a estas alturas de las campañas no existe ningún proyecto concreto que den los diferentes candidatos en materia de medio ambiente, lo cual es preocupante. “Hay un beneficio sinérgico en caso de apostarle al medio ambiente porque arrancar proyectos de esta naturaleza tiene que ver con la economía, la salud, la sociedad, la biodiversidad, su cuidado y mantenimiento y al invertir en temas ambientales nos estaríamos beneficiando todos”.

Afirmó que a la fecha ningún partido tiene una agenda ambiental clara y es lamentable que se aborden temas que no vienen al caso. En tal sentido, ejemplificó la propuesta de un candidato que plantea dotar de pasto a un área de una colonia o de un fraccionamiento, lo cual evidencia la falta de conocimientos que se tiene con respecto al tema ambiental. “No tenemos agua suficiente como para estar manteniendo tanto pasto en estas condiciones, ni tampoco espacio suficiente dentro del Municipio de Aguascalientes como para emprender proyectos de nuevos parques”.

Pérez García enfatizó que el tema del medio ambiente va más allá de reforestar, cuidar los árboles o las plantas, ya que es plantear estrategias de sustentabilidad que van a ayudar al Municipio y al Estado para las futuras generaciones en los próximos 20, 30 o 50 años, donde lo fundamental es analizar el abasto del agua potable para la ciudad de Aguascalientes, tema al que le tienen miedo los candidatos al creer que es complejo y que no van a poder resolver. “Aquí no es de resolverlo en 3 o 4 años o en 2 años, es un tema que requiere de plantear una estrategia que no se cambie y que se respete por el bien de las futuras generaciones, entonces hay que tener un voto informado”.