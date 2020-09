CDMX.- Las fricciones o malentendidos entre los integrantes de OV7, Ari Borovoy y la empresa de éste, BoBo Producciones, simplemente ya no existen.

Así lo dejó claro Lidia Ávila, quien comentó que la controversia por sus diferencias quedó atrás.

“Ese es un tema cerrado. Nosotros, como grupo, terminamos relación con BoBo a finales del año pasado; este 2020 fue empezar una nueva era y etapa para los siete, para la gira de los 30 años, y no hay más que decir del asunto.

“Se cerró la parte laboral de BoBo, pero ahora continuamos con OCESA, con esta empresa con la que ya habíamos trabajado anteriormente, para llevar a cabo los 30 años; estamos todos y estamos puestos para que este proyecto, que los fans y nosotros hemos esperado durante tantos años, sea como lo hemos soñado”, afirmó, en entrevista.

Ante las declaraciones de Julissa, fundadora del grupo, asegurando que los problemas entre la empresa de los hermanos Borovoy y los OV7 se originaron debido a incumplimiento de pagos, Lidia opinó.

“No vale la pena ni siquiera ahondar en el tema porque a Julissa todos la queremos, la respetamos, la admiramos y con ella no hablamos desde hace muchísimos años.

“Sería difícil emitir una opinión, creo que ahorita lo importante es lo que va a suceder este domingo”, expresó.

Este 13 de septiembre, Lidia, Mariana, Érika, M’Balia, Kalimba, Óscar y Ari ofrecerán un concierto acústico vía streaming donde recorrerán sus tres décadas de trayectoria, desde La Onda Vaselina. (Froylan Escobar/Agencia Reforma)