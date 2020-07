Durante un operativo llevado a cabo por agentes federales y policías ministeriales de Zacatecas, capturaron en Aguascalientes a un ex policía preventivo del municipio de Loreto, Zacatecas, quien se encuentra involucrado en un secuestro.

El despliegue policiaco se registró en el transcurso del miércoles y participaron agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías ministeriales del Grupo Anti-Secuestros de la Fiscalía General de Zacatecas.

Mediante trabajos de investigación, los agentes de la Guardia Nacional comisionados a la Conase, ubicaron en Aguascalientes el paradero de un ex policía preventivo de Loreto, Zacatecas, que estaba involucrado en el secuestro y posterior asesinato de un ciudadano.

El sospechoso cuya identidad no fue revelada, se encontraba escondido en Aguascalientes, por lo que con apoyo de agentes de investigación de la Unidad Antisecuestros de la FGE de Zacatecas, arribaron a la ciudad de Aguascalientes y mediante un operativo lograron la captura del sospechoso, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por un Juez de Control del Primer Partido Judicial con sede en Zacatecas, por el delito de secuestro agravado.

¡Participa con tu opinión!