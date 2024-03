Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – En medio del lanzamiento de un álbum en honor a Joan Sebastian, Leonardo Aguilar quiso darse tiempo para dejar en claro que dentro de su familia artística no hay preferencias.

«La gente está muy equivocada si piensa que hubo más empuje a la carrera de Ángela, no hubo más empuje a la carrera de nadie. Al final de cuentas es un ejemplo claro de que la gente decide. No hay fórmulas ni dinero que aguante comprar el gusto de la gente. Ángela gustó más en su momento, pero no fue porque hubo más o menos apoyo», expresó el cantante en entrevista.

El hijo de Pepe Aguilar comentó que ha visto en YouTube comentarios como: «Leonardo… ¿por qué no has despuntado?», o «¿por qué no le dan apoyo?». «Bueno, pues dénmelo ustedes, compartan mis canciones», comentó Leonardo de 24 años.

Con este disco homenaje al «Rey del Jaripeo», llamado Soy Como Quiero Ser, Leonardo aseguró que se muestra como quiere ser en la música. Leonardo ya suena con el tema «Maracas», en colaboración con Mario Bautista, de este nuevo álbum.

«Es la propuesta de un Leonardo Aguilar nuevo, ya mucho más grande, más maduro, más guapo (risas) no, no es cierto, en la que quiero enseñar de verdad quién soy, por eso al disco le puse Soy Como Quiero Ser: soy un caballista, soy ranchero y eso es lo que quiero enseñar», expresó.

Esta nueva producción está conformada por 23 canciones y dos popurrís.