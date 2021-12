Se mudarán a San Pancho

Después de muchas especulaciones sobre la posible mudanza del equipo de Rieleros a otro estado, hace unas semanas quedó en claro que esto no iba a suceder, debido a que el equipo de Aguascalientes comenzó con la venta de bonos, asegurando así la permanencia.

Sin embargo, esta semana se dio a conocer que, si bien el equipo de Rieleros sí se quedará en la tierra de la gente buena, ya no será en la capital del estado, si no que ahora se convertirán en los Rieleros de San Francisco de los Romo.

De momento no se sabe a ciencia cierta la razón oficial de este cambio, pero algunas fuentes informan que es por la falta de público en el Parque Alberto Romo Chávez, ya que la baja entrada que se registró en el 2021, sin contar los playoffs, no generó mucha ganancia para el equipo.

Es por eso que la directiva comenzó a ver otras opciones de campos de Aguascalientes en donde la afición respondiera mejor, además de asemejar más gente en las gradas al tener un recinto con menor capacidad. Después de considerar plazas como Rincón de Romos, Jesús María y Pabellón de Arteaga, al final se decidió mover el equipo a San Francisco de los Romo.

Por lo pronto las oficinas administrativas permanecerán en Aguascalientes capital, pero los partidos serán en el campo Elías Sandoval de San Pancho.

Otro de los rumores de esta mudanza del equipo es por un posible cierre del Parque Alberto Romo Chávez o, en el mejor de los casos, por una renovación total del campo, debido a que es uno de los parques más deteriorados de la liga.

Cabe señalar que los rumores seguirán rondando en el entorno de Rieleros de Aguascalientes y en especial en este 28 de diciembre, que es cuando se celebra el Día de los Santos Inocentes en México.

