Se metió en problemas por agredir a una embarazada

Una mujer de 20 años fue detenida por elementos del Mando Coordinado, señalada como presunta responsable de agredir a una mujer embarazada de 30 años, a quien habría provocado una contusión en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de San José de Gracia.

La intervención policial se registró cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por el cruce de las calles Venustiano Carranza y Gabriel Landín, donde fueron interceptados por la afectada.

La mujer, quien se encontraba en estado de gestación, denunció que minutos antes había sido agredida por otra persona del sexo femenino, a quien señaló directamente y que todavía se encontraba a unos metros del lugar.

Ante el señalamiento, oficiales mujeres se aproximaron a la sospechosa, identificada como Katia «N», de 20 años, y procedieron a detenerla.

Mientras tanto, la víctima recibió atención médica en el lugar debido a la lesión que presentaba en la cabeza.

Finalmente, la detenida fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público. En su contra se inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.