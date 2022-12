Por: José de Jesús López de Lara

Una espantosa muerte sufrió un motociclista, luego que en una curva perdió el control y tras invadir el carril contrario de circulación, se impactó de frente contra un automóvil que en ese momento pasaba por el lugar.

El fatal accidente automovilístico se registró el pasado lunes a las 17:44 horas, en la carretera estatal No. 38, tramo La Congoja-San Antonio de los Ríos, en el municipio de San José de Gracia.

La víctima mortal de este accidente fue un joven identificado como Ricardo, quien vivió en el poblado Puerta del Muerto, en el municipio de Rincón de Romos.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA.

Fue a la altura del kilómetro 11+250 donde encontraron tirado sobre la cinta asfáltica el cadáver del motociclista, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismo toraco-abdominal.

Asimismo, fuera de la carretera y entre unos pastizales, fue localizada la motocicleta que tripulaba, siendo una Itálika, modelo 2000, color negro y con placa de circulación del estado de Aguascalientes, la cual estaba destrozada de su parte frontal.

De igual forma, a varios metros de distancia quedó un automóvil Toyota Camry, modelo 2020, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, que era conducido por una mujer identificada como Elba, quien en todo momento permaneció en el lugar del accidente.

Se estableció que el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 38 y al momento de ir saliendo de una curva que se ubica a la altura del kilómetro 11+250, perdió el control del manubrio e invadió el carril de circulación contrario.

Justo en ese momento pasaba por el lugar el coche Toyota Camry, por lo que el motociclista se impactó brutalmente contra su costado delantero izquierdo, lo que provocó que saliera expulsado y cayera sobre la cinta asfáltica a varios metros de distancia, falleciendo de manera instantánea.

La conductora manifestó que ella circulaba en condiciones normales, cuando repentinamente el motociclista invadió su carril y aunque intentó evitar el impacto, no logró su objetivo y la moto golpeó el coche.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.