Un taxista se mató en un accidente automovilístico que él mismo provocó, al no respetar un señalamiento indicativo de alto y atravesarse al paso de una carroza funeraria.

El trágico percance se registró el pasado martes a las 07:20 de la mañana, en la carretera federal No. 70 Oriente y cruce con la carretera estatal No. 13 que conduce al poblado de Calvillito, Aguascalientes.

Quien murió instantáneamente debido a las graves lesiones que sufrió, fue el taxista identificado como Iván, de 37 años, con domicilio en la calle Arroyo, en el Barrio de Los Conos, en Calvillito.

Al momento del accidente esta persona conducía un taxi marca Nissan Tsuru, modelo 2017, color rojo y con número económico 2734.

Se desplazaba por la carretera estatal No. 13 en sentido de sur a norte y al llegar al entronque con la carretera federal No. 70 Oriente no hizo el alto total correspondiente. Al seguir de frente, se atravesó al paso de una carroza de la Funeraria “San Judas Tadeo”, siendo una camioneta Cadillac Escalade, modelo 2007, color negro y placas de circulación AEN-389-C de Aguascalientes, que se desplazaba en condiciones normales en sentido de poniente a oriente.

Debido al brutal impacto, el vehículo de alquiler fue proyectado hacia el camellón central donde colisionó contra un poste metálico de un anuncio informativo vial.

Al lugar del accidente acudieron policías estatales, Bomberos Municipales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Luego de varios minutos de intensas labores, fue rescatado el cadáver del taxista.

Los paramédicos atendieron en el lugar del accidente a los empleados de la Funeraria “San Judas Tadeo”, siendo ellos el conductor de la carroza, identificado como Felipe de Jesús, de 22 años, con domicilio en la colonia Los Pericos y Juan Luis, de 22 años, quien vive en el Barrio de La Salud. Ambos resultaron con golpes leves y no requirieron ser trasladados a un hospital.

A fin de realizar las investigaciones de este accidente, acudieron al lugar de los hechos, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.