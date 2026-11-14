La prohibición de los narcocorridos en Aguascalientes se mantiene vigente, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó el sobreseimiento del juicio de amparo promovido contra el artículo 178 E del Código Penal del Estado.

Los magistrados determinaron que la asociación que impugnó la disposición no acreditó interés legítimo para hacerlo, por lo que continúa vigente la norma que contempla penas de prisión para quienes difundan expresiones musicales o artísticas que hagan apología del delito.

La determinación se produjo al resolver el amparo en revisión 280/2025, promovido por la asociación Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A. C., representada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que cuestionó la constitucionalidad de las restricciones establecidas en la legislación estatal.

Con esta decisión, el tribunal no entró al estudio de fondo sobre la constitucionalidad del artículo impugnado, sino que confirmó la improcedencia del juicio por razones procesales. En consecuencia, la norma permanece incorporada al Código Penal de Aguascalientes y conserva sus efectos jurídicos.

La disposición fue aprobada por el Congreso del Estado en abril de 2025 y establece sanciones de seis meses a un año de prisión, además de multas de hasta ocho mil días, para quienes, mediante música, representaciones artísticas u otros medios expresivos, difundan mensajes que exalten, justifiquen o glorifiquen a personas vinculadas con el narcotráfico, la delincuencia organizada o el uso de armas.

La organización promovente argumentó que la redacción del artículo contiene conceptos ambiguos que podrían afectar la libertad de expresión y generar autocensura entre músicos, compositores, intérpretes, organizadores de espectáculos y comunicadores.

Entre sus principales argumentos, señaló que la legislación no establece criterios suficientemente claros para distinguir entre las manifestaciones artísticas que narran hechos relacionados con la delincuencia y aquellas que efectivamente promueven actividades ilícitas.

Asimismo, advirtió que la posibilidad de enfrentar sanciones penales podría inhibir la creación, interpretación y difusión de contenidos musicales relacionados con la violencia y el crimen organizado, incluso cuando tengan propósitos culturales, informativos o de denuncia social.