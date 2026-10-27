El presidente de CANACAR en Aguascalientes, Roberto Díaz Ruiz, informó que continúa el paro en el traslado de mercancías, aunque se prevé mantener libre el carril izquierdo de la carretera federal 45 Sur, a la altura de Peñuelas, mientras las unidades de carga permanecen en el carril derecho.

Las condiciones se mantienen a la espera de los resultados de la reunión con los líderes nacionales de CANACAR, HAMOTAC e INDECO en la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyo inicio está previsto para las 9:00 horas.

Díaz Ruiz señaló que durante la noche integrantes de algunas organizaciones realizaron cierres intermitentes cada 15 minutos. No obstante, la representación de CANACAR espera que se logren acuerdos para mantener el flujo libre y que el tráfico vehicular comience a desahogarse durante las próximas horas, aunque la recomendación es usar rutas alternas y salir con tiempo holgado para evitar contratiempos en carreteras.