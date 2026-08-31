Familias del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) denunciaron la falta de apoyo institucional, las dificultades para realizar búsquedas y los retrasos en la entrega de perfiles genéticos durante una jornada realizada en la Exedra de la Plaza de la Patria, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Mariana Ávila Montejano, presidenta del OVSGA, exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno actuar de manera inmediata, diligente y coordinada para localizar a las personas desaparecidas y garantizar protección efectiva a las mujeres buscadoras y sus familias. Afirmó que México enfrenta una profunda crisis de desapariciones y que las familias terminan realizando tareas que corresponden al Estado.

Advirtió que quienes buscan a sus familiares continúan siendo víctimas de amenazas y violencia, por lo que demandó investigar las desapariciones con un enfoque de derechos humanos y de género, considerando el contexto de cada caso. También exigió agotar todas las líneas de investigación y evitar la criminalización y la revictimización de las familias, prácticas que señaló como recurrentes en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Asimismo, pidió fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación forense y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad, acceder a la justicia, recibir una reparación integral y contar con garantías de no repetición.

Por su parte, Gloria Montoya Hernández, vocera del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció la falta de apoyo institucional, las dificultades para realizar búsquedas y los retrasos en la entrega de perfiles genéticos.

Señaló un incremento en las desapariciones en municipios del norte, como Rincón de Romos, Asientos y San Francisco de los Romo, principalmente de jóvenes, aunque también de mujeres y adolescentes. Entre los mecanismos identificados, mencionó las falsas ofertas de trabajo con salarios elevados.