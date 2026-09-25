Se luce Tom

Juan Carlos García Agencia Reforma

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu encabezaron el Fan Event y la premier de “Digger” en la Ciudad de México, donde ambos destacaron la experiencia de trabajar juntos. El cineasta mexicano describió al actor como un hombre atento y caballeroso, mientras Cruise calificó a Iñárritu como un director irreverente, provocador y extraordinario.

El protagonista de “Misión Imposible” llegó puntualmente al encuentro y durante casi cuatro horas convivió con sus seguidores, repartió autógrafos, se tomó fotografías y concedió entrevistas. Cruise aseguró que México ocupa un lugar especial para él por su cultura, cine, música, arte y tradiciones, además del cariño que ha recibido del público.

Sobre “Digger”, señaló que el proyecto representó un reto que lo llevó a superar sus propios límites bajo la dirección de Iñárritu. El realizador, por su parte, definió la película como una aventura desarrollada durante años y destacó el trabajo de los talentos involucrados.