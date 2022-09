José de Jesús López de Lara

Una espantosa muerte sufrió un joven al ser atropellado por un tren carguero y quedar decapitado.

Los trágicos hechos quedaron al descubierto el miércoles a las 08:17 de la mañana, en las vías del FF.CC. que se localizan a la altura de la carretera estatal No. 120 y casi entronque con la carretera federal No. 22, en el Ejido California, municipio de Rincón de Romos.

La persona fallecida fue identificada como Javier, de 31 años.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Rincón de Romos y policías estatales, además de personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga y una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo, encontraron el cadáver de un joven que vestía una playera a rayas en color café oscuro y beige, así como un pantalón de vestir color azul y tenis negros, decapitado y con el brazo izquierdo mutilado. Asimismo, se detectó que en su mano derecha sujetaba las llaves de un vehículo.

Fue personal de mantenimiento de Ferromex el que hizo el hallazgo y de inmediato lo reportó al número de emergencias 911.

Cabe destacar que a unos 250 metros de distancia de donde quedó el cuerpo, sobre una terracería que conduce a la carretera estatal No. 120, fue localizado abandonado un vehículo, que aparentemente era propiedad de la víctima.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar de los hechos el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y los agentes del Grupo Homicidios de la PDI.