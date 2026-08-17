Un automóvil terminó girado sobre la vialidad luego de ser impactado por el ferrocarril durante la madrugada, en el cruce de avenida Ferrocarril y avenida Convención, en la colonia Ojo de Agua.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:15 horas y tuvo como protagonista un Seat Ibiza blanco, con placas no visibles, conducido por un hombre de entre 20 y 25 años, quien viajaba acompañado por una mujer de edad similar.

De acuerdo con el reporte, el vehículo avanzaba sobre avenida Convención en sentido poniente a oriente. Al llegar al cruce ferroviario, el conductor presuntamente intentó pasar antes que el tren, que circulaba de sur a norte.

La maniobra no resultó como esperaba. La locomotora alcanzó a golpear el ángulo delantero derecho del Seat y la fuerza del impacto hizo que el automóvil girara aproximadamente 180 grados.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y valoraron a ambos ocupantes. Pese a lo aparatoso del choque, ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial quedaron a cargo de la escena y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.