Se llevó un iPhone, pero no llegó muy lejos

Un hombre de 51 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un iPhone que momentos antes habría sido robado de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos.

La intervención ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia por dicha arteria y recibieron vía radio el reporte sobre el hurto de un teléfono Apple en un negocio localizado metros antes del cruce con Cristóbal Colón.

Con las características físicas y de vestimenta del presunto responsable, los agentes desplegaron una búsqueda por la zona. A la altura de Expoplaza ubicaron a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada y procedieron a darle alcance.

Durante una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un teléfono Apple cuyas características correspondían con las del equipo reportado como robado.

El detenido fue identificado como Marco “N”, de 51 años, quien fue informado de sus derechos y trasladado ante la Fiscalía General del Estado.

Quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en el delito de robo calificado; será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.