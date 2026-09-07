Juan “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable participación en el robo de una motocicleta ocurrido en Puertecito de la Virgen, comunidad de San Francisco de los Romo.

Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2026. De acuerdo con la investigación, una motocicleta Italika, negra con amarillo, se encontraba estacionada sobre la calle Francisco I. Madero cuando presuntamente Juan “N” se apoderó de ella.

El señalado habría tomado la unidad por el manubrio para retirarla del sitio sin autorización de su propietario. Posteriormente la trasladó hasta una zona de terracería de la misma comunidad.

En ese punto fue localizado por elementos de Seguridad Pública mientras desplazaba la motocicleta. Los oficiales le solicitaron acreditar la legal posesión del vehículo, pero presuntamente no pudo justificar su procedencia ni demostrar que tenía autorización para mantenerlo en su poder, por lo que quedó a disposición de la autoridad.

Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó el caso ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención y resolvió vincular a Juan “N” por el delito de robo calificado.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso penal.