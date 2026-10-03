Una bicicleta valuada en más de 45 mil pesos habría sido robada de una plaza comercial ubicada sobre Boulevard a Zacatecas, hecho por el que Alejandro “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.

Según la investigación, el robo ocurrió el 9 de julio de 2026, cuando el señalado presuntamente llegó al área destinada para bicicletas y dañó el candado de combinación con cable que mantenía asegurada una Specialized

Tras liberar la bicicleta, habría escapado pedaleando a bordo de ella.

Sin embargo, horas más tarde policías localizaron a Alejandro “N” en el cruce de avenida Heroico Colegio Militar y la calle 1810, en la colonia Del Trabajo. Al momento de su detención presuntamente circulaba en la misma bicicleta que había sido reportada como robada.

El caso llegó ante una Jueza de Control, quien, después de conocer los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, resolvió vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de robo.

Además, le impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Alejandro “N” ya se encontraba recluido en el centro penitenciario, debido a que previamente había sido vinculado a proceso por otro hecho similar.