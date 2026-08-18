Una mujer identificada como Anayansi “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, luego de que presuntamente sustrajera tres botellas de tequila de un establecimiento comercial en Aguascalientes.

Los hechos se registraron el 13 de agosto de 2026 en una tienda ubicada sobre avenida Siglo XXI, en la colonia Barandales de San José. De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer habría tomado tres botellas de tequila y las colocó dentro de un bolso.

Presuntamente pasó por el área de cajas sin pagar la mercancía y se encaminó hacia la salida, donde empleados del establecimiento la interceptaron y solicitaron la presencia de las autoridades. Posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó como legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por robo calificado. Además, a solicitud de la representación social, impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La autoridad judicial fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.