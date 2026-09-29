David “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de ser señalado por presuntamente apoderarse de dos cámaras de vigilancia de un supermercado ubicado sobre avenida Aguascalientes, en la zona de Nueva España.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2026. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hombre habría tomado los dispositivos y pretendido retirarse sin realizar el pago correspondiente.

La maniobra fue detectada por empleados del establecimiento, quienes solicitaron la presencia de las autoridades. Elementos policiales acudieron al sitio y detuvieron en flagrancia a David “N”, quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Tras integrar las primeras diligencias, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes llevó el caso ante un Juez de Control. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención y resolvió vincular al imputado a proceso por robo calificado.

David “N” permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal. El juez fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar si el imputado pudiera estar relacionado con otros hechos similares.