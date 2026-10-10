GUADALAJARA, Jalisco. -La cantante mexicana María José, conocida cariñosamente como «La Josa», consolidó su estatus como una de las reinas del pop más queridas de México tras su presentación la madrugada del viernes en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

Con un recinto que lució completamente abarrotado, la intérprete derrochó energía, fuerza vocal y carisma en el tradicional ruedo jalisciense, cautivando a su más fieles que corearon a todo pulmón himnos del desamor y el empoderamiento como «La Mala del Cuento», «Lo Que Tenías Conmigo», «Evidencias» y «Como Tu Mujer» y «Adelante Corazón».

Su imponente producción musical, combinada con una auténtica conexión emocional y constantes muestras de afecto hacia el público tapatío, convirtió la velada en una experiencia única, reafirmando que el pop tiene un lugar de honor en los escenarios tradicionalmente dominados por el género regional.

«La Josa» lanzó en mayo de 2025 su EP Ahora o Nunca, que aún sigue promoviendo. Se trata de una producción de seis canciones que abordan las complejidades del amor.