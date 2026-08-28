Dos hombres fueron detenidos por policías estatales en el fraccionamiento Cumbres III, luego de que fueron sorprendidos junto a dos motocicletas que tenían reporte de robo vigente.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia por calles de la zona cuando detectaron a los sujetos junto a las unidades. De acuerdo con la información oficial, ambos mostraron una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, por lo que los uniformados se aproximaron para efectuar una inspección preventiva.

Los involucrados se identificaron como Rayan N, de 19 años, y Alejandro N, de 38, quienes no pudieron acreditar la propiedad de las motocicletas.

Una de las unidades es una Italika gris, modelo 2027, con placas de Aguascalientes; la segunda, también Italika, es roja, modelo 2021 y no portaba placas de circulación.

Al consultar los datos de las motocicletas en Plataforma México, los policías confirmaron que tenían reportes de robo vigentes, correspondientes a los días 20 y 23 de agosto, respectivamente, por lo que ambas fueron aseguradas.

Rayan N y Alejandro N fueron trasladados junto con las unidades ante el agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado. Se inició una carpeta de investigación y será esa autoridad la encargada de determinar su situación jurídica.

Las motocicletas permanecerán aseguradas hasta ser entregadas a quienes acrediten legalmente su propiedad.