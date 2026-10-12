Una intervención de la Policía Municipal de Aguascalientes terminó con cuatro personas detenidas y un oficial hospitalizado, luego de que dos hombres y dos mujeres presuntamente atacaron a los uniformados cuando intentaban controlar un conflicto en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Hacienda de la Congoja, donde los policías acudieron para atender un reporte de agresiones. Al llegar, detectaron a varios sujetos que aparentemente estaban atacando a mujeres dentro de un domicilio, por lo que intervinieron para frenar la situación.

Sin embargo, durante la actuación policial, los uniformados fueron agredidos presuntamente por cuatro personas, lo que obligó a desplegar un operativo para someterlas y evitar que continuara el enfrentamiento.

Los detenidos fueron identificados como Zobeida “N”, de 52 años; Leticia “N”, de 54; Jairo “N”, de 30, y Ángel “N”, de 23 años, señalados por su probable participación en las agresiones contra dos elementos municipales.

Uno de los policías resultó lesionado a golpes, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindarle atención y posteriormente trasladarlo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica por los hechos registrados.