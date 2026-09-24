Un choque entre dos automóviles, cuyos conductores se encontraban en estado de ebriedad, dejó daños materiales estimados en 150 mil pesos y afectaciones a un semáforo peatonal durante la noche del miércoles, en el cruce de Avenida Siglo XXI y Avenida Tecnológico, en Solidaridad I.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando Edmundo “N” conducía un Chevrolet Aveo negro, modelo 2014, de oriente a poniente por Avenida Tecnológico. Al llegar al cruce con Siglo XXI realizó una vuelta a la izquierda y chocó con un Volkswagen Jetta azul, modelo 1989, manejado por Fernando “N”, quien circulaba en sentido contrario sobre Tecnológico.

La fuerza del golpe hizo que el Aveo girara aproximadamente 180 grados y posteriormente se desplazara en reversa. En esa trayectoria, una de sus llantas golpeó la guarnición del camellón central, mientras la parte posterior del automóvil terminó contra un poste de semáforo peatonal.

Servicios médicos acudieron al sitio, aunque no se reportaron personas lesionadas. Policías viales determinaron que ambos automovilistas se encontraban en estado de ebriedad, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Las dos unidades fueron retiradas con grúa y trasladadas a la pensión.