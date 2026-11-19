Una pareja que viajaba en motocicleta terminó detenida por policías estatales luego de que fue sorprendida circulando sin luces delanteras y, durante una revisión, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con una sustancia similar al cristal.

La detención ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Gámez, en Aguascalientes, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron una motocicleta Italika negra, con placas del estado, que circulaba sin iluminación frontal.

Ante la irregularidad, los policías le marcaron el alto al conductor para efectuar una inspección preventiva tanto de los ocupantes como de la unidad.

El motociclista se identificó como José “N”, alias “El Jepeto”, de 54 años, quien viajaba acompañado de Rocío “N”, alias “La Diabla”, de 34 años.

Durante la revisión, los uniformados localizaron un envoltorio de plástico que contenía una sustancia granulada con características similares a las del cristal, por lo que procedieron a detener a ambos.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la motocicleta y el envoltorio asegurado, para determinar su situación jurídica.