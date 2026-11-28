Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Alejandra Guzmán sufrió nuevamente una lesión en la cadera que le impidió continuar con el concierto programado para la noche de este viernes en la Arena Ciudad de México, de donde fue retirada en camilla por paramédicos.

La cantante apenas había interpretado el primer tema cuando tuvo que interrumpir su actuación. Sus bailarines y personal del recinto acudieron de inmediato para auxiliarla, mientras la artista expresó su pesar ante el público por no poder continuar con el espectáculo.

“Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar y ¡ay, qué pena!, no puede ser…”, expresó Guzmán.

Minutos después, los paramédicos ingresaron al escenario para atender a la intérprete y retirarla del lugar.

Un integrante de su equipo solicitó comprensión y paciencia a los asistentes, al señalar que la prioridad era conocer el estado de salud de la cantante. Asimismo, informó que mantendrían comunicación con los empresarios y proporcionarían información a través de las redes sociales de la artista.

Esta es la segunda ocasión en que Guzmán sufre una lesión de cadera durante una presentación. El pasado 19 de septiembre, un incidente similar obligó a suspender su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.