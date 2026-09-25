Un joven de 22 años salió ileso luego de estrellar el automóvil que conducía contra el muro de un puente durante la madrugada, sobre Avenida Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:15 horas, a la altura del cruce con Salvador Quezada Limón. Jesús circulaba de norte a sur por el carril derecho del paso a desnivel, al volante de un SEAT Toledo color plata con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, el conductor se desplazaba sin respetar el límite de velocidad y en estado de ebriedad. Al llegar al mencionado cruce perdió el control de la dirección hacia su derecha y la parte frontal del vehículo golpeó directamente contra el muro del puente.

Tras el impacto, el automóvil fue proyectado hacia la izquierda y quedó detenido sobre el carril izquierdo, orientado hacia el sur.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al conductor, sin que se reportaran personas lesionadas.

Finalmente, elementos de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el SEAT fue retirado con una grúa y trasladado a la pensión.