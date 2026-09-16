Un conductor de 22 años, que circulaba en estado de ebriedad, provocó un choque en el que estuvieron involucrados dos automóviles y un camión de transporte público, durante la noche en el fraccionamiento José Gómez Portugal.

El percance ocurrió alrededor de las 21:19 horas, en el cruce de avenida Paseo de la Cruz y Vía Láctea.

Jonathan conducía un Honda gris con placas de Aguascalientes sobre Paseo de la Cruz, de oriente a poniente. Al llegar a Vía Láctea no respetó la luz roja del semáforo y golpeó con la parte frontal derecha de su vehículo el frente izquierdo de un Chevrolet blanco.

Este último era conducido por Diana, de 36 años, quien avanzaba de norte a sur sobre Vía Láctea.

Después del primer golpe, el Honda siguió su trayectoria y terminó chocando contra la parte frontal izquierda de un autobús de transporte público conducido por Valentín, de 29 años, quien circulaba por la misma vialidad y dirección que el Chevrolet.

Policías viales acudieron para atender el accidente, mientras que paramédicos de Protección Civil valoraron a los involucrados. Pese a la magnitud del percance, no hubo personas lesionadas ni fue necesario realizar traslados a un hospital.