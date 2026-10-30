Un joven de 24 años terminó detenido luego de protagonizar una volcadura sobre la avenida Aguascalientes, a la altura del fraccionamiento Colinas del Río. Presuntamente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de su automóvil y terminó con las llantas hacia arriba.

El accidente ocurrió sobre el carril derecho de la avenida Aguascalientes, en dirección de norte a sur. Al llegar a la altura de la calle Río de la Plata, el conductor de un Chevrolet sedán perdió el control del volante y se proyectó hacia su derecha.

El automóvil golpeó con su parte delantera derecha una jardinera y, debido al impacto, terminó volcado sobre el toldo, con los cuatro neumáticos apuntando hacia arriba.

Elementos de la Policía Vial acudieron al cruce de avenida Aguascalientes y Río Duero para tomar conocimiento del percance, mientras que paramédicos del ISSEA revisaron al automovilista y determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

El conductor fue identificado como Diego «N», de 24 años, quien fue asegurado por los oficiales y trasladado al Complejo de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, quedó a disposición de la Dirección del Juez Cívico, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.