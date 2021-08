En otro accidente protagonizado por un automovilista alcoholizado, una camioneta pick up se impactó contra la fachada de un local comercial, luego que el conductor perdió el control. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales por 15 mil pesos aproximadamente.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el domingo a las 00:10 horas, en avenida Aguascalientes Poniente y esquina con la calle Mar Caspio, a la altura del fraccionamiento Las Brisas.

Hasta ese lugar acudieron policías viales y policías preventivos del Destacamento “Pocitos”, quienes localizaron una camioneta Ford F150 pick up, modelo 2010, color blanco y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, la cual se encontraba arriba de la banqueta e impactada contra la pared de un negocio.

Al proceder a auxiliar al conductor de nombre Salvador, de 41 años, se percataron que dicha persona resultó ilesa. Sin embargo, debido a que se encontraba bajo los influjos de las bebidas alcohólicas, fue detenido y trasladado a la Dirección de Justicia Municipal, en el edificio del Complejo de la SSPM, donde quedó a disposición del Juez Cívico.

Se estableció que al momento del accidente, el ebrio Salvador se desplazaba por avenida Aguascalientes Poniente en sentido de norte a sur, cuando al llegar a la altura de la calle Mar Caspio intentó incorporarse a la misma, pero perdió el control y se fue a impactar frontalmente contra la pared del local comercial.