Un motociclista de 49 años resultó lesionado tras perder el control de su unidad y sufrir una caída cuando circulaba por la carretera estatal número 51, en el municipio de Calvillo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 3+700, sobre la carretera que comunica la cabecera municipal de Calvillo con la comunidad de Mesa Grande.

El lesionado fue identificado como Gonzalo “N”, de 49 años, quien conducía una motocicleta Italika, color gris, con placas de circulación de Aguascalientes.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el motociclista perdió el control del manubrio, lo que provocó que la unidad terminara cayendo sobre su costado izquierdo.

Tras el percance, se realizó un reporte al Servicio de Emergencias 911, mediante el cual se solicitó la intervención de policías y paramédicos.

Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes tomaron conocimiento del accidente.

Debido a las lesiones que sufrió, Gonzalo fue trasladado a bordo de un vehículo particular al Hospital General de Calvillo, donde recibiría atención médica.