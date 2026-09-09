Se le fue la mano y acabó bajo arresto

Un hombre de 31 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a una mujer dentro de un domicilio del fraccionamiento Paseos del Sur.

La intervención se registró luego de que los uniformados recibieran un reporte por un conflicto familiar en una vivienda ubicada sobre la calle Casoli. Al llegar, los agentes se entrevistaron con Karen “N”, de 31 años, quien acusó directamente a Josué “N”, de la misma edad, de haberla atacado.

La mujer manifestó a los oficiales su intención de proceder legalmente por lo ocurrido, por lo que, ante el señalamiento directo, los policías detuvieron al presunto responsable.

Josué “N” fue informado sobre el motivo de su arresto y los derechos que le asisten antes de ser trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.