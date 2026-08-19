Un automovilista resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste de alumbrado público cuando circulaba por el boulevard Adolfo Ruiz Cortines.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas del martes, a la altura del cruce con boulevard Juan Pablo II, donde policías viales encontraron un Buick Envista con placas de Aguascalientes involucrado en el percance.

De acuerdo con la información recabada, Agustín, de 48 años, circulaba de oriente a poniente por el carril central de Ruiz Cortines cuando perdió el control de la dirección hacia su derecha.

El vehículo subió parcialmente a la banqueta y terminó golpeando con su parte delantera izquierda un poste de alumbrado público. La fuerza del impacto hizo que la unidad girara aproximadamente 20 grados sobre su propio eje.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil atendieron al conductor y posteriormente lo trasladaron en código verde a la clínica Star Médica.

Finalmente, el Buick fue retirado con una grúa y llevado a la pensión para continuar con las diligencias correspondientes.