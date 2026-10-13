Se le cruzaron los cables: cae por robo a primaria

Un sujeto que presuntamente participó en el robo a una escuela primaria terminó detenido por policías municipales, luego de que fuera sorprendido intentando abrir vehículos estacionados y tratara de escapar de los uniformados.

El detenido fue identificado como Jesús “N”, de 27 años, quien llevaba una mochila con un rollo de cable negro, cuyas características coinciden con las de material sustraído de un plantel educativo ubicado en la calle Calixto, en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida San Francisco de los Viveros, donde los oficiales detectaron al individuo cuando aparentemente intentaba abrir las puertas de varios automóviles.

Al verse descubierto, el sospechoso comenzó a gritarles a los policías y después emprendió la huida, no sin antes arrojar una mochila roja que llevaba consigo.

Mientras uno de los uniformados recuperaba la mochila, su compañero salió tras el individuo y logró interceptarlo en el cruce de San Francisco de los Viveros y Machu Picchu, en el fraccionamiento Vistas de Oriente.

Al revisar la mochila, los agentes encontraron el rollo de cable. Además, reconocieron al sujeto por su vestimenta y características físicas, las cuales coincidían con las de una persona captada en videograbaciones relacionadas con el robo a la primaria.

Jesús “N” fue detenido y trasladado, junto con el material asegurado, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.