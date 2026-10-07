Un motociclista de 29 años fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana tras encontrarle entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 11 gramos de una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Librado Gallegos y Francisco Armengol, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia.

Durante su recorrido, los policías detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta Italika con placas de Aguascalientes. Según el reporte policial, el conductor adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, por lo que los oficiales le marcaron el alto.

Al someterlo a una revisión, los agentes localizaron una bolsa con la sustancia sospechosa, cuyo peso aproximado fue de 11 gramos.

El detenido se identificó como Mauricio “N”, de 29 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado junto con la presunta droga y la motocicleta.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.