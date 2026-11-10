Un camión de volteo terminó incrustado contra una casa habitación luego de que su conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera estatal 42, en el municipio de Aguascalientes. El accidente dejó daños materiales y al operador con golpes leves.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 7+700, en el tramo comprendido entre Granjas Fátima y la comunidad de Las Palomas, donde un camión International, color blanco y con placas de Aguascalientes, circulaba de norte a sur.

De acuerdo con los indicios recabados por elementos de la Policía Estatal de Carreteras, el conductor, identificado como Brayan N., de 28 años, perdió el control de la pesada unidad hacia su costado derecho, lo que provocó que abandonara la cinta asfáltica.

Fuera del camino, el camión derribó una malla ciclónica, continuó su trayectoria hasta golpear la estructura de un corral y finalmente se estrelló contra una vivienda, donde terminó su recorrido.

El accidente fue reportado al Servicio de Emergencias 911, por lo que policías estatales se trasladaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos valoraron al operador, quien presentaba algunos golpes, aunque ninguno de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. No se reportaron otras personas lesionadas.