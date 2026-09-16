Un reporte por disturbios en la plaza principal de Bimbaletes Atlas, en el municipio de Asientos, terminó con la detención de un hombre que presuntamente amenazó a policías con un arma larga.

Elementos del Mando Coordinado acudieron a la calle 5 de mayo luego de recibir información sobre un sujeto que, a bordo de una camioneta blanca, presuntamente alteraba el orden público.

Al llegar los uniformados, ubicaron a quien posteriormente se identificó como Daniel “N”, de 32 años. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre comenzó a insultar y lanzar amenazas contra los policías mientras portaba un arma larga.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a detenerlo y aseguraron el arma de fuego.

Daniel “N” fue trasladado, junto con el arma asegurada, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.