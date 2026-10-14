Un hombre que era buscado por la justicia de Baja California, debido a su probable participación en un robo de vehículo, fue localizado y detenido en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Se trata de Próspero “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente, girada por una autoridad judicial de Mexicali, Baja California.

Su captura se registró en el cruce de las calles Tizapán y Culhuacán, en el fraccionamiento La Ribera, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectaron que contaba con un mandamiento judicial registrado en Plataforma México.

Tras descubrir que era requerido por la justicia, las autoridades de Aguascalientes establecieron contacto con sus homólogos de Baja California para verificar su identidad y confirmar que la orden de aprehensión continuaba vigente.

Una vez corroborados los datos, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se realizaron los trámites legales para concretar su entrega.

Finalmente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) lo pusieron en manos de policías investigadores de Baja California, quienes se encargaron de trasladarlo a aquella entidad para presentarlo ante el juez que lo reclama.